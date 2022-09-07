تلفیق تفکر با نوآوری کلید حل مشکلات بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی نزد امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری اظهار کرد: مسئله خودکفایی گندم و بهبود بخش کشاورزی، مسئله ای است که امام خمینی(ره) بسیار زیاد بر آن اصرار داشتند و انتظار می رفت در دولت های مختلف توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

وی افزود: دانش بنیان کردن بخش کشاورزی یکی از راه های بهبود عملکرد این بخش است و مسئولان باید برای تحقق این امر تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار گیرند.

امام جمعه یزد با تاکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در بهبود شرایط موجود در بخش کشاورزی عنوان کرد: تلفیق تفکر با خلاقیت و نوآوری باعث شکوفایی استعدادهای موجود در جامعه می شود و بهره گیری از این استعدادها خود باعث هموار کردن مسیر برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی می شود.

ناصری عدم توجه به استقلال هویتی و شخصیتی و تفکر را عامل بروز بیکاری در جامعه دانست و بیان کرد: برای کمک به جوانان و کمک به اشتغال آنها، باید تلاش شود که قدرت تفکر و تصمیم گیری را در نسل جوان رشد دهیم.

وی گفت: شناخت استعدادهای کشور با روش صحیح و کمک به شکوفایی این استعداد، یکی از راه های کمک به نسل جدید و جوان کشور در راستای اشتغال است.

تلاش برای دانش بنیان کردن کشاورزی در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با اشاره به نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دانش بنیان کردن این بخش، بیان کرد: مهمترین رسالت این بخش، حل مشکلات اولویت دار در بخش کشاورزی است که خوشبختانه با استفاده از محققان و ظرفیت های علمی موجود، توسط بخش اجرایی توانستیم با رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی شاهد افزایش تولید در واحد سطح و کاهش آب مصرفی، بدون افزایش سطح زیر کشت باشیم.

وی ادامه داد: استفاده از گیاهان کم آبخواه، تولید گیاهان و اقلامی که نسبت به تنش های محیطی، زیستی و غیرزیستی مقاوم باشند از اهداف و راهبردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است و امید است شاهد افزایش میزان تولید در ابعاد کیفی و کمی باشیم.

خیام نکویی با اشاره به مرکز تحقیقات شوری در استان یزد، گفت: بنابر ظرفیت های استان یزد، مرکز تحقیقات شوری در این استان واقع شده که یک مرکز خدمات ملی است و به کل کشور خدمات رسانی می کند اما در راستای ایجاد مرکز تحقیقات و آموزشی استانی نیاز به حمایت از ظرفیت های موجود در استان و بررسی توانایی های بالقوه و بالفعل در یزد است.