مجموعه شعرهای آیینی شاعران کرج منتشر می شود

محمد علی جعفریان اظهارداشت: این کتاب مجموعه ای است از آثار شاعران کرجی با موضوع اهل بیت (ع) که همراه با زندگینامه مختصری از آن شاعر به چاپ می رسد.

وی افزود: شاعران می توانند آثار و زندگینامه مختصر خود را تا پایان مهر ماه جاری به واحد شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج ارسال کنند با جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2541312 تماس حاصل نمایند.

این مسئول خاطر نشان کرد: آثار پس از جمع آوری توسط کمیته تخصصی گزینش شده و قویترین آثار برای چاپ انتخاب می شود.

جعفریان همچنین یادآور شد: مجموعه شعر "هفتاد و دو ستاره دنباله دار سرخ" شامل آثار برگزیده کنگره شعر عاشورایی که در سال گذشته در کرج برگزار شد توسط واحد شعر و ادب این اداره جمع آوری شده است و به زودی چاپ می شود.

این مجموعه شامل 80 صفحه است و توسط انتشارات شانی به چاپ می رسد.