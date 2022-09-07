به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی پیش از ظهر چهارشنبه در دوره آموزش و توانمندسازی مربیان و معاونان پرورشی مدارس در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: ترویج و تعمیق فرهنگ نماز، مهمترین راهکار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ نماز در سطح مدارس تاکید کرد و ادامه داد: معاونان و مربیان پرورشی اجرای برنامه‌های ویژه حوزه نماز را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: معلمان تنها قشری هستند که وظیفه خطیر انسان سازی و تربیت نسل آینده بر عهده دارند به همین دلیل تکریم و منزلت فرهنگیان وظیفه‌ای همگانی است.

موحدی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بر ضرورت اقامه جهاد تبیین به عنوان فریضه قطعی و فوری گفت: دشمنان نظام با تحریف واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن خدمات نظام، سعی در القا حس ناامیدی در جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان دارد.

وی افزود: معلمان به ویژه مربیان و معاونان پرورشی، نقش و مسئولیت مهم و حیاتی در روشنگری و بصیرت افزایی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تاکید کرد: در جذب، هدایت و تربیت دانش‌آموزان ناامید نشوید و با ارائه برنامه‌های جذاب و خلاقانه، زمینه رشد نوجوانان را فراهم کنید.

وی ادامه داد: اگر هر معلم بتواند فقط یک دانش‌آموز را به طور صحیح هدایت کند، جامعه‌ای سالم، شاداب و ایمن خواهیم داشت.