رویکرد شطرنجی در جابجایی مدیران تغییر یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرمانی در نشست هم اندیشی کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین با بانوان شاغل در شهرداری که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی هر کشوری حضور و فعالیت بانوان در سطح جامعه است ولی این حضور زمینه سازی هایی لازم دارد تا فعالیت و حضور بانوان در سطح اجتماع را تضمین نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: متأسفانه بهره از ظرفیت بانوان در مناسب مدیریتی تنها در حد شعار باقی مانده و امروز تنها ۳ درصد از جایگاه‌های مدیریتی ما به بانوان اختصاص دارد.

این مسئول ابراز کرد: در شورای اسلامی شهر قزوین بر ایجاد فضای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرداری به ویژه در بخش بانوان تاکید داریم و در این راستا ضرورت دارد کارها بر اساس تخصص محوری شکل گیرد، ما نیز در شورای شهر بر روند این موضوعات نظارت می‌کنیم.

فرمانی با بیان این موضوع که نیروی انسانی متخصص و خوبی در شهرداری قزوین فعالیت می‌کند ادامه داد: باید با توجه تخصص‌های افراد از آنها در مناصب مختلف مدیریتی بهره برد، در بسیاری از مدیریت‌ها شاهد هستیم که افراد مانند مهره‌های شطرنج در جابجایی ثابت هستند و فقط جایگاه مدیریت آنان تغییر یافته است که این موضوع یکی از آسیب‌های مدیریتی بوده و باید این رویکرد تغییر یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در خاتمه با تاکید بر تلاش شورای اسلام شهر قزوین برای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی بانوان گفت: ما تلاش می‌کنیم تا میزان بهره‌مندی از بانوان متخصص و توانمند در جایگاه‌های مدیریتی بیشتر شود و این موضوع را از شعار به عمل بدل کنیم.