به گزارش خبرنگار مهر، محمود حقدوست پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دوره یک روزه دوره آموزش توانمندسازی مربیان و معاونان پرورشی مدارس اظهار داشت: این دوره با حضور ۳۰۰ فرهنگی هم استانی با هدف آمادگی برای سال تحصیلی برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره، آموزش‌های لازم در خصوص موضوعات سواد رسانه‌ای، روش‌های خلاقیت در مدرسه، تبیین جایگاه‌های و رسالت مربیان امور تربیتی، تجارب برتر تربیتی و شیوه‌های جذب دانش‌آموز با نماز ارائه شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: عمق بخشی به فعالیت‌های تربیتی، ترویج کار گروهی و انجام سفرهای یک روزه تربیتی از رویکردهای اصلی این معاونت در سال تحصیلی جدید است.

حقدوست اضافه کرد: طرح اتقان با همکاری معاونت آموزش ابتدایی با هدف دانش‌افزایی آموزگاران، مدیران و معاونان دوره ابتدایی و با مشارکت مراکز دارالقرآن‌های آموزش و پرورش و مؤسسات قرآنی استان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این دوره ۴۴ ساعته شامل ۲۰ ساعت آموزش غیرحضوری و ۲۴ ساعت آموزش حضوری است که در مراکز دارالقرآن کریم یا سایر مؤسسات قرآنی انجام می‌شود.