اعزام ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین به پیاده روی اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر محمدی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: اعزام بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین با تلاش سازمان بسیج دانشجویی این استان به همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی اعزام شدند.

وی افزود: فعالیت اصلی ما در ستاد اربعین بسیج دانشجویی استان قزوین در دو زمینه اعزام کاروان و تسهیلگری فرآیند خروج برنامه‌ریزی شده است و در این همایش بزرگ تلاش شده تا نفراتی شرکت کنند که تا به امروز به عتبات عالیات اعزام نشده باشند.

محمدی در پایان افزود: بزرگترین هدف اجرای این برنامه ترویج فرهنگ حسینی و آماده سازی جامعه دانشجویی برای زندگی در جامعه مهدوی است.