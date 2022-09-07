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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۲

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی قزوین خبر داد؛

اعزام ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین به پیاده روی اربعین حسینی

اعزام ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین به پیاده روی اربعین حسینی

قزوین - فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی قزوین عنوان کرد: با همت بسیج دانشجویی ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین در دو مرحله به اربعین حسینی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر محمدی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: اعزام بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان استان قزوین با تلاش سازمان بسیج دانشجویی این استان به همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی اعزام شدند.

وی افزود: فعالیت اصلی ما در ستاد اربعین بسیج دانشجویی استان قزوین در دو زمینه اعزام کاروان و تسهیلگری فرآیند خروج برنامه‌ریزی شده است و در این همایش بزرگ تلاش شده تا نفراتی شرکت کنند که تا به امروز به عتبات عالیات اعزام نشده باشند.

محمدی در پایان افزود: بزرگترین هدف اجرای این برنامه ترویج فرهنگ حسینی و آماده سازی جامعه دانشجویی برای زندگی در جامعه مهدوی است.

کد مطلب 5584185

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