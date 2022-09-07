نباید انتظار صرف بودجه کشور برای ورزش حرفه ای را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار ناظمی پیش از ظهر چهارشنبه چهارشنبه در مجمع انتخابات رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی قم اظهار داشت: بودجه کشور باید برای امور دفاعی، آموزش و بهداشت هزینه کرد شود و توقع نداشته باشیم بودجه برای ورزش حرفه ای صرف شود.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی گفت: این رشته‌ها رشته‌های پر هزینه‌ای هستند و باید هیأت‌های ورزشی به سمت درآمد زایی رفته و خدمات داشته باشد.

وی ابراز داشت: ورزش‌های زیر مجموعه فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی جوان پسند و پر انرژی هستند و سهم مهمی در افزایش نشاط اجتماعی دارند.

وی بیان داشت: اخیراً یک دختر ۱۵ ساله را در رشته موتور کراس به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام کردیم تا نمادی از تعالی ورزش بانوان ایران باشد.

ناظمی با اشاره به اینکه صدور کارت عضویت برای موتور مفسده‌هایی در بر داشته است گفت: بدین منظور صدور کارت عضویت از طریق سامانه ملی در فدراسیون انجام خواهد شد.

وی خطاب به رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی قم گفت: باید ظرفیتی ایجاد شود که دوره آموزشی در قم برگزار شود و میزبانی مسابقات را در قم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در بحث اموال تملیکی هیچ‌نامه نگاری از مسیر هیأت استان با امضای طلایی نداریم و تمام امور مربوط به این موضوع از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها و حراست آن‌ها آن انجام شود و باید مراقب باشید گلوگاه‌هایی که ظن مفسده در آن‌ها باشد را نداشته باشیم.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی گفت: جایگاه‌ها در دستان ما امانت هستند و هر که اخلاق را زیر پا بگذارد باید احساس نگرانی کنیم.

وی رشته‌های اتومبیل رانی و موتورسواری را دارای جاذبه فراوان ذکر کرد و افزود: اگر در همین قم مسابقات حرکات نمایشی بگذاریم حداقل پنج هزار نفر تماشاگر را خواهیم داشت.

وی گفت: در موضوع ریاست هیأت‌ها باید گردش مدیریت داشته باشیم تا انگیزه‌ها حفط شود و از ریاست جدید هیأت قم می‌خواهیم از همه استان و منتقدان خود کمک بگیرد.

ناظمی نظم مالی در هیأت‌های ورزشی را بسیار مهم دانست و افزود: مسائل مالی باید شفاف باشد و سالیانه صورت‌های مالی به صورت شفاف ارائه شود.

وی گفت: کمبود کادر مربی و داور نقطه منفی برای هیأت قم است این در حالیست که در فدراسیون دار و دسته‌ای نداریم و باید فرصت لازم برای آموزش داوران و مربیان ایجاد شود.

وی بیان کرد: کاملاً آماده واگذاری میزبانی‌های کشوری در قم هستیم و امسال برای آفرود باز هم آمادگی داریم میزبانی را به قم بدهیم.