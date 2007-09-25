بازسازی تئاتر شهر مشکل تأمین بودجه دارد

مهرداد رایانی مخصوص درباره دلایل توقف بازسازی تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: "پیش از نوروز 86 بررسی‌هایی برای بازسازی مجموعه انجام و بودجه آن برآورد شده بود. تئاتر شهر هر سال یک بودجه 50 میلیون تومانی مصوب طرح‌های عمرانی دارد. ولی بازسازی مجموعه حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان برآورد شد که باید صرف تعمیرات زیربنایی و اساسی مجموعه و تأسیسات داخلی از لوله‌کشی فاضلاب‌ها تا برق‌کشی مجموعه و تأسیسات سالن‌ها بشود."

وی در ادامه افزود: "به همین منظور در مرحله اول باید مجموعه تعطیل و سپس بودجه مناسب تامین می‌شد. در آن زمان گزارشی خدمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد و وزیر خود فرمودند این هزینه را متقبل و بودجه مورد نیاز را از طرح‌های دیگر تأمین و به تعمیرات تئاتر شهر تزریق می‌کنند. چون بودجه بازسازی بودجه مصوب و معمولی نیست، باید توسط شخص وزیر از منابع دیگر تأمین شود. به همین خاطر معاونت عمرانی پیگیری خاصی در این زمینه ندارد و بنیاد رودکی مجری طرح است."

مدیر تئاتر شهر یادآور شد: "قول مساعد داده شده در هفته جاری اقدامات لازم برای تامین بودجه تئاتر شهر صورت بگیرد. البته تا به حال کابل کشی‌های طبقه دوم به لحاظ تعویض کابل و ارتباط مکانیزه و الکترونیکی اتاق‌ها، تخلیه پشت بام که حدود 50 تن اضافه وزن داشت و ایزوگام کامل آن و نقشه‌کشی سالن‌ها انجام شده و آمادگی داریم در صورت حل مشکل بودجه به صورت سه شیفتی باقی کارها را انجام دهیم."

رایانی مخصوص درباره ایرادهایی که گفته می‌شود سازمان میراث فرهنگی به طرح بازسازی مجموعه تئاتر شهر گرفته گفت: "سازمان میراث فرهنگی در مورد بخشی از کارهایی که در طرح بازسازی تئاتر شهر انجام شده بحث‌هایی دارد. مهمترین ایرادی که گرفته شده تعویض سنگ‌های مجموعه اعم از کف ساختمان و سنگ‌کاری مجموعه است که قرار شده طی جلسات و مذاکراتی این مسائل حل شود."