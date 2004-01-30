ماندن در ليگ برتربراي ما موفقيت بزرگي است

خليل صالحي مديرعامل برق شيراز در گفت وگو با خبرنگار " مهر " افزود : تيم برق امسال با حضوربازيكنان جواني شكل گفت كه بسياري از آنها اولين حضور خود را درليگ برترتجربه مي كردند و اگرما بتوانيم با همين تيم جوان خود را درليگ برترحفظ كنيم در سال آينده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت و اين ماندن را براي خود و تيم برق شيراز به عنوان يك موفقيت بزرگ قلمداد مي كنيم.

صالحي ادامه داد : باشگاه برق ازنحوه هدايت تيم توسط آقاي احمد زاده رضايت كامل دارد و به طورحتم ايشان را درسال آينده حفظ خواهيم كرد.

مديرعامل برق درخصوص جدايي بازيكنان برق درفصل آينده خاطر نشان كرد : تعدادي از بازيكنان قديمي و با تجربه ما نظير منصوري ، مطوري ، قوسي وعباسفرد در اين فصل قراردادشان به پايان خواهد رسيد اما ما هيچ نگراني از بابت جدايي آنها نداريم و جلوي آنها را نخواهيم گرفت. چون به وجود جوانان شايسته درباشگاه برق اعتقاد داريم و مي دانيم آنها به خوبي مي توانند جاي ديگران را پر نمايند. ضمن اينكه اين دسته از بازيكنان هنوز از جدايي صحبتي به ميان نياورده اند و ما تا انتهاي فصل منتظر مي مانيم.

صالحي درپايان تصريح كرد : تيمهاي ليگ برتربايد شرايطي را فراهم كنند تا بتوانند با پشتوانه سازي خود را بيمه ساخته و چشم اميد به تيم هاي سازنده ديگر نداشته باشند.اگر سايرين نيز اينگونه به امر پشتوانه سازي نگاه كنند فوتبال ايران هيچگاه از وجود بازيكنان مستعد خالي نخواهد شد.

