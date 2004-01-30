خليل صالحي مديرعامل برق شيراز در گفت وگو با خبرنگار " مهر " افزود : تيم برق امسال با حضوربازيكنان جواني شكل گفت كه بسياري از آنها اولين حضور خود را درليگ برترتجربه مي كردند و اگرما بتوانيم با همين تيم جوان خود را درليگ برترحفظ كنيم در سال آينده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت و اين ماندن را براي خود و تيم برق شيراز به عنوان يك موفقيت بزرگ قلمداد مي كنيم.
صالحي ادامه داد : باشگاه برق ازنحوه هدايت تيم توسط آقاي احمد زاده رضايت كامل دارد و به طورحتم ايشان را درسال آينده حفظ خواهيم كرد.
مديرعامل برق درخصوص جدايي بازيكنان برق درفصل آينده خاطر نشان كرد : تعدادي از بازيكنان قديمي و با تجربه ما نظير منصوري ، مطوري ، قوسي وعباسفرد در اين فصل قراردادشان به پايان خواهد رسيد اما ما هيچ نگراني از بابت جدايي آنها نداريم و جلوي آنها را نخواهيم گرفت. چون به وجود جوانان شايسته درباشگاه برق اعتقاد داريم و مي دانيم آنها به خوبي مي توانند جاي ديگران را پر نمايند. ضمن اينكه اين دسته از بازيكنان هنوز از جدايي صحبتي به ميان نياورده اند و ما تا انتهاي فصل منتظر مي مانيم.
صالحي درپايان تصريح كرد : تيمهاي ليگ برتربايد شرايطي را فراهم كنند تا بتوانند با پشتوانه سازي خود را بيمه ساخته و چشم اميد به تيم هاي سازنده ديگر نداشته باشند.اگر سايرين نيز اينگونه به امر پشتوانه سازي نگاه كنند فوتبال ايران هيچگاه از وجود بازيكنان مستعد خالي نخواهد شد.
مديرعامل برق شيراز در گفت و گو با " مهر " :
ماندن در ليگ برتربراي ما موفقيت بزرگي است
بازيكنان جوان برق شيراز تجربيات ارزشمندي را از رقابتهاي امسال ليگ برتر كسب كرده اند و ماندن اين تيم در ليگ برتر براي ما موفقيت بزرگي خواهد بود.
خليل صالحي مديرعامل برق شيراز در گفت وگو با خبرنگار " مهر " افزود : تيم برق امسال با حضوربازيكنان جواني شكل گفت كه بسياري از آنها اولين حضور خود را درليگ برترتجربه مي كردند و اگرما بتوانيم با همين تيم جوان خود را درليگ برترحفظ كنيم در سال آينده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت و اين ماندن را براي خود و تيم برق شيراز به عنوان يك موفقيت بزرگ قلمداد مي كنيم.
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