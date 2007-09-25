طرح دو فوریتی اعلام قیمت آزاد بنزین تهیه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رفعت بیات در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: بر اساس این طرح، دولت موظف می شود تا ظرف 15 روز قیمت آزاد بنزین را اعلام کند.

وی با بیان اینکه هدف از تهیه این طرح اجرای قانون مصوب مجلس است، گفت: تبصره 13 لایحه بودجه بر سهمیه بندی به همراه عرضه آزاد بنزین تاکید دارد که متاسفانه این تبصره به خوبی اجرا نمی شود به همین دلیل جمعی از نمایندگان مجلس اقدام به تهیه این طرح دو فوریتی کرده اند.

بیات گفت: بر اساس این طرح مردم می توانند بنزین مازاد خود را به دولت بفروشند.

نماینده زنجان به مشکلات مردم در تامین بنزین مازاد بر سهمیه اشاره کرد و گفت: نبود بنزین آزاد مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است و تا کنون قیمت بنزین خودروهای دولتی نیز به صورت شفاف مشخص نشده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت بنزین آزاد در کشورهای خارجی معادل 730 تومان است، گفت: اگر دولت از این کشورها بنزین را خریداری و به مردم بفروشد ارزی از کشور خارج نمی شود و دولت نیز در این راستا ضرر نمی کند.