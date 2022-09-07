شهرستان دشتی در حوزه مسکن جلوتر از برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن شهر خورموج بر ضرورت تسریع در روند پروژه تاکید کرد و گفت: پروژه ۸۴ واحدی شهر خورموج تا پایان سال تکمیل و تحویل متقاضیان داده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه ۶۰ درصد است که در روزهای آینده تعداد نیروهای کارگری افزایش می‌یابد.

بحرانی اضافه کرد: با توجه به اینکه به دلیل گرمی هوا چند ماهی روند کار کند شده بود که در حال حاضر با بهتر شدن وضعیت آب و هوا به نسبت ماه‌های قبل تعداد نیروهای افزایش و در چند جبهه کار می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این شهرستان در حوزه مسکن در سطح استان پیشتاز است و از برنامه زمان بندی شده جلو هستیم.

بحرانی تصریح کرد: زمین مورد نیاز ساخت مسکن در سطح شهرستان تأمین شده است و با تدبیر استاندار بوشهر در شهر کاکی و بادوله زمین به صورت ویلایی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.