فردا پیک حرکتی زائران اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حویزاوی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در جلسه امروز هماهنگی قرارگاه اربعین مصوب شده همه کسانی که برگه تردد دارند از جاده امام رضا تردد کنند.

نماینده ستاد اربعین حسینی در خوزستان افزود: به خاطر شرایط جوی گرم با رطوبت بالا مقرر شده که از ساعت ۱۱ تا ۱۸ مواکب به طور مستقیم به پایانه شلمچه منتقل می‌شوند و بین مسیر توقفی صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: این برنامه برای کمک به توزیع نذورات موکب داران و استفاده مطلوب از ظرفیت پارکینگ در پایانه مرزی شلمچه انجام شده و از این به بعد موکب داران وعده ناهار را در پایانه توزیع می‌کنند.

نماینده ستاد اربعین حسینی در خوزستان خواستار تعامل مسئولان و موکب داران با یکدیگر شد و افزود: قرار شده که هر روز ساعت ۱۴ با برگزاری جلسه‌ای بحث تردد و خدمات دهی در مرز شلمچه رصد شود.

حویزاوی به روند تردد زائران از مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود پیک حرکتی از فردا پنجشنبه و جمعه آغاز شود چرا که رام‌های قطار که بلیط آنها فروخته شده است، فردا وارد خرمشهر می‌شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون نسبت خروج به ورود در مرز شلمچه به مراتب بیشتر است، هفته آینده را آغاز برگشت زائران حسینی اعلام کرد.

این مقام مسئول در رابطه به روند تردد زوار ایرانی و خارجی گفت: مشکلات تردد اتباع ایرانی حل شده و تنها موضوع گذر اتباع خارجی از مرزهای کشور است که عراق اجازه ورود را از مرز نداده است.