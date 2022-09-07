بخش بازتوانی قلب و ریه شاهرود راه اندازی شد/ افتتاح مرکز جامع قلب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود به میزبانی سالن اجتماعات البرز شرقی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه تحقیق و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شده است، ابراز کرد: دو کوهورت در دانشگاه در دست اجرا است که یکی از آنها کوهورت چشم است که وارد ۱۵ سالگی شده و دیگری کوهورت سلامت کارمندان است که برای سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت بسیار حیاتی و مهم است زیرا سبب برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی بخش جراحی قلب یکی از موفقیت‌های حوزه درمانی در دولت است که خوشبختانه در شاهرود اتفاق افتاد، گفت: بخش باز توانی قلب و ریه که معمولاً در بیمارستان‌های فوق تخصصی وجود دارد نیز با کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران شهرستان شاهرود در مرکز قلب راه اندازی شده است همچنین ام آر آنژیو گرافی که روز گذشته نخستین عمل آن نیز انجام شد، در زمره دیگر اقدامات درمانی شهرستان شاهرود طی ماه‌های اخیر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه بیمارستان میامی نیز در دستور کار قرار دارد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای آن تهیه شده است، بیان کرد: این بیمارستان طی یک ماه آینده قابل افتتاح خواهد بود همچنین شش میلیارد تومان برای بخش‌های جدید بیمارستان امام حسین (ع) مانند ید درمانی، اسکوپی و … در نظر گرفته شده است.

شیبانی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان سمنان ۲۰۰ میلیارد تومان به کارهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود داده شد، گفت: به جز ۹۰ میلیون تومان، مابقی این اعتبارات جذب شده و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد. از سوی دیگر در زیرمجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پنج مرکز تحقیقاتی نیز مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر هفت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ثبت شد که برخی شأن در المپیادهای جهانی رتبه‌های اول و دوم را آوردند، گفت: پیگیر ایجاد دانشکده‌های فناوری‌های نوین و دندان پزشکی هستیم که در این ارتباط رایزنی‌هایی صورت گرفته است همچنین مجوز رشته کارشناسی فوریت‌های پزشکی که در دانشگاه‌های محدودی وجود دارد، اخذ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این دانشگاه توانسته دو خوابگاه را نیز راه اندازی کند، بیان کرد: یک مرکز اورژانس، یک مرکز جامع سلامت و یک پایگاه بهداشتی در ماه‌ها اخیر افتتاح شده است همچنین از آنجا که علت اصلی مرگ و میر در حال حاضر، بیماری‌های قبلی، تصادفات و سرطان‌ها است، هدف گذاری ما ایجاد یک مرکز قلب کامل در شهرستان شاهرود است که تا پایان سال این موضوع محقق می‌شود.

شیبانی با بیان اینکه با توجه به تصادفات جاده‌ای، مرکز ترومای شهرستان شاهرود نیز به زودی فعال می‌شود، بیان کرد: ارتقای خدمت رسانی درمانی به مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی، محور اقدامات دانشگاه خواهد بود.