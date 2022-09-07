برگزاری اردوی جهادی دانشجویی «کمیل» در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه اردوی جهادی «کمیل» ویژه دانشجویان بسیجی شهرستان جهرم به منظور ارائه خدمات به روستاهای محروم این شهرستان برگزار شده است.

این اردوی جهادی در سه زمینه فرهنگی، سلامت و آموزشی، خدمات ویژه ای را به اهالی روستاهای محروم ارائه می‌کند.

در راستای اردوی جهادی و در حوزه فرهنگی برنامه‌هایی همچون پخش انیمیشن، مسابقه نقاشی و سرود و اهدای جوایز ویژه کودکان و پخش بسته‌های معیشتی و بسته‌های های بهداشتی ویژه اهالی روستا انجام می‌شود.

در بخش سلامت نیز غربالگری سلامت با حضور دانشجویان علوم پزشکی، پزشک عمومی، دندانپزشک و پزشک زنان و همچنین واکسیناسیون عمومی صورت می‌گیرد.

بخش آموزشی این اردوی جهادی شامل آموزش بهداشت، آموزش تحصیلی، حضور مشاور خانواده بوده و خدمات دیگری همچون عمرانی هنری، اجتماعی، ورزشی و… نیز در راستای این اردوی جهادی انجام می‌شود.

این اردو به مدت پنج روز و از ۱۴ شهریورماه آغاز و تا ۱۸ شهریور ادامه پیدا می‌کند.

اردوی جهادی دانشجویی شهرستان جهرم روستاهای «موردک» و «تشک» بخش مرکزی این شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.