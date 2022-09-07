تحویل روزانه ۶۰۰ فقره گذرنامه به شهروندان جهرمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره پست شهرستان جهرم، گفت: به منظور تسریع در روند خدمات رسانی و ارسال سریع‌تر گذرنامه به زائران حسینی مقرر شد اداره پست جهرم علاوه بر ساعت اداری در شیفت عصر و روزهای تعطیل هم فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه دهد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم اظهار داشت: در چند روز اخیر روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ فقره گذرنامه به شهروندان تحویل و تاکنون بیش از ۴ هزار فقره گذرنامه توسط اداره پست بین مردم توزیع شده است.

وی افزود: حجم گذرنامه‌های وصولی پست جهرم روزانه در حال افزایش است و در این زمینه از مردم درخواست داریم با عدم مراجعه به مراکز توزیع به تسریع در امر خدمات رسانی کمک کنند.

شعبانی با اشاره به اینکه مردم برای دریافت گذرنامه نیازی به مراجعه به اداره پست ندارند، تاکید کرد: شهروندان در آدرس‌های اعلامی خود جهت دریافت گذرنامه حضور داشته باشند و به مراکز توزیع مراجعه نکنند.