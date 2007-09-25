مدارس باید دانش آموزان متخصص دینی تربیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در دیدار اعضای بسیج فرهنگیان مازندران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است که در چارچوب قرآن و عترت و به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

وی خاطر نشان کرد: امروزه دانش آموزان باید با الگوپذیری از شعارها و روش های صحیح دوران پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی را در مدارس تداوم بخشید.

طبرسی افزود: اعضای بسیج فرهنگیان و معلمان باید تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس را به نسل سوم و نسل های آینده انقلاب انتقال دهند تا دانش آموزان با تقویت روحیه انقلابی خود در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنند.

وی تاکید کرد: دانش آموزان و معلمان با حضور پر رنگ در هشت سال دفاع مقدس درس ایثار و شهادت طلبی را به بشریت آموختند.

مسئول کانون بسیج فرهنگیان استان نیز در سخنانی گفت: در حال حاضر 19 هزار و 933 نفر در 30 کانون بسیج فرهنگیان در سطح ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان عضویت دارند.

سرهنگ رمضان شکری افزود: در تابستان گذشته 824 نفر از اعضای کانون در شهرهای ساری ، بابل و نوشهر در طرح ولایت شرکت کردند که این رقم نسبت به سال گذشته 180 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 576 فرهنگی در طرح بسیج سازندگی با هدف محرومیت زدایی در مناطق محروم شرکت کردند و 310 فرهنگی در 358 مدرسه استان در طرح بهسازی مدارس به عنوان مربی استاد فعالیت داشته اند .

مسئول کانون بسیج فرهنگیان استان در پایان، برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی در شهرها و دیدار با ائمه جمعه استان را از برنامه های هفته دفاع مقدس این کانون برشمرد.