فعالیت ۵۴۰ گروه جهادی طی تابستان امسال در زنجان

اقبال جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در تابستان امسال شاهد فعالیت ۵۴۰ گروه جهادی در عرصه‌های مختلف از جمله عمرانی، آموزش بهداشت و درمان، فرهنگی و … بودیم، اظهار کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در تابستان امسال، تکمیل آب‌رسانی به ۵۷ روستا در استان زنجان بود که قرارداد آن سه ساله بوده و مقرر شد تا پایام امسال به اتمام برسد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر ۱۳۴۰ گروه جهادی در استان از سامانه اطلس کد ثبت دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آب‌رسانی به ۵۷ روستای استان زنجان بعد از تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در سال گذشته محقق شده است.

جهانبخشی همچنین با اشاره به پروژه‌های آب‌رسانی به روستاهای شهرستان طارم، یادآور شد: یکی از این پروژه‌ها مربوط به خط انتقال روستای دستجرده است که تا به امروز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه بخشی از کارهای خط انتقال روستاهای تشویر و گیلانکشه نیز باقی مانده است، افزود: تلاش گروه جهادی در این راستا اتمام آب‌رسانی به روستای هزاررود سفلی است که امیدواریم این مهم محقق شود.

جهانبخشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد اجرای طرح آب‌رسانی به روستاهای زنجان، ایجرود، ماه‌نشان، خدابنده و طارم هستیم، تصریح کرد: همه تلاش گرو جهادی این است که طرح‌های مذکور در هفته بسیج به اتمام برسد، این در حالی است که تا به امروز ۵۰ درصد اقدامات انجام شده است.