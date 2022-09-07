۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار به شاهرود اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر چهارشنبه در نشست شواری اداری شاهرود به میزبانی البرز شرقی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که دولت‌ها داشتند، در عدم اطلاع درست اقدامات به مردم است، بیان کرد: در یک سال اخیر و در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در شهرستان شاهرود صورت گرفته که بخشی از آنان توسط مدیران اعلام شد در حالی که برای مثال جهش اعتبارات خوبی در این شهرستان صورت گرفته است.

وی افزود: میزان منابعی که بر حسب پیگیری از منابع ملی تأمین شده چند برابر منابع ما در شهرستان است، افزود: اعتباراتی که از محل سفر رئیس جمهور به شهرستان شاهرود اختصاص یافته عددی قابل توجهی است تا جایی که ما توانستیم از این سفر ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم همچنین میزان اعتباراتی که جذب شده بیش از چهار الی پنج برابر اعتباراتی است که ما در طول یک سال می‌توانستیم جذب کنیم.

معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه سفر کمیسیون عمران در شاهرود نیز توانست خیر و برکات خوبی را داشته باشد، گفت: تمام اعتبارات شهرستان با همه پیگیری‌های صورت گرفته ۱۴۰ میلیارد تومان بود و رقم‌هایی که از منابع ملی اختصاص یافته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان و از محل اعتباراتی که از سفر رئیس جمهور به شاهرود تخصیص یافته ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است اما در یک سفر کمیسیون عمران مجلس و حضور معاونان وزرا، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع برای شاهرود و میامی اختصاص یافته که مبالغی از آن همین حالا هم اختصاص یافته است.

جلالی با بیان اینکه چندین پروژه نیمه تمام با اعتبارات خوبی که جذب شده در دست اجرا هستند که از جمله آنها می‌توان به ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شاهرود اشاره کرد، تاکید داشت: مجموعه فرهنگی شاهرود، تقاطع غیر همسطح سه راهی مجن که سال‌های قبل معطل مانده بود و این سبب هزینه‌های بسیاری شد در زمره دیگر طرح‌هایی هستند که در دست اجرا قرار دارند لذا از مسئولان می‌خواهیم که برنامه‌ها و کارهایی که صورت گرفته را بیان کنند تا مردم از این موضوعات آگاه شوند.

وی درباره تسهیلات نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۸ اعتبارات خوبی به صورت گلوبال قرار است اختصاص یابد که دستگاه‌هایی مانند صمت، جهاد، بنیاد شهید، کمیته امداد و در کل دستگاه‌هایی که جامعه هدف شأن نیازمند این منابع هستند تا بتوانند فرصت‌های شغلی ایجاد کنند، در جذب آن بکوشند.

فرماندار شاهرود بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی به خصوص آنهایی که نام برده شد، می‌بایست در قالب اطلس مشاغل، تمام فرصت‌هایی که می‌توان شغل ایجاد کرد را احصا و به فرمانداری ارائه کنند تا بتوانیم از محل تبصره ماده ۱۸ تولید و اشتغال، ایجاد شغل‌های خوبی را داشته باشیم.