به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمدی ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از خط چهارم اتوبوس‌های تندرو و پایانه ترکیبی جی و سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی اصفهان اظهار داشت: حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی و پرداختن به مسئله اصلی ترافیک بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در واقع ترافیک به یک مسئله حساس و پیچیده به ویژه در شهرهای بزرگ مبدل شده که اگر توجه به آن نشود به پدیده امنیتی تبدیل خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: در کنار توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی باید به حمل و نقل ریلی اهمیت داد و شورای شهر هم خوشبختانه این موضوع را در اولویت قرار داده است زیرا مزیت‌های متعددی از جمله کاهش جان باختگان و آلودگی هوا را به همراه دارد.

وی با اشاره به هوشمندسازی حمل و نقل گفت: اگر اعتمادسازی و باور به این هوشمندسازی در مردم ایجاد شود که در ساعت مقرر تردد خواهند کرد حتماً از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند که از نارضایتی‌ها کاسته می‌شود.

سرهنگ محمدی معتقد است که حتی ارتباطات پلیس راهور به کمک هوشمندسازی و گوشی تلفن همراه بهبود پیدا کرده و قبوض کاغذی حذف شده است، البته همچنان به افزایش امکانات و تسهیلات در اصفهان نیازمند هستیم و در برخی از شهرستان‌های اصفهان دوربین ثبت تخلف وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: نقش مردم در ایجاد زیرساخت‌ها کمتر از مسئولان نیست که اگر مردم همکاری کنند در واقع مسئولان را به آن هدف و بهره‌برداری مورد نظر نزدیک می‌کنند، بنابراین در کنار توسعه استقبال مردم حائز اهمیت است.