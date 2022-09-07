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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد؛

کشف ۳۴۸ کیلوگرم تریاک در شیراز

کشف ۳۴۸ کیلوگرم تریاک در شیراز

شیراز - فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک وانت نیسان و کشف ۳۴۸ کیلوگرم تریاک در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس مطلع شدند افراد قاچاقچی قصد دارند محموله‌ای از مواد مخدر را از طریق محورهای مواصلاتی شهرستان شیراز انتقال دهند.

وی ادامه داد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده، یک خودرو وانت نیسان در یکی از خروجی‌های شهر شیراز مورد شناسایی قرار گرفت.

سردار حبیبی گفت: مأموران به مکان مورد نظر اعزام و طی یک عملیات ضربتی، خودرو وانت نیسان را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۴۸ کیلوگرم تریاک که در زیر بار پیاز جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر شد، تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

کد مطلب 5584277

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