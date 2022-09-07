طرح ملی امداد و نجات اربعین ویژه خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی ظهر امروز چهارشنبه در آئین هشتمین دوره طرح ملی امداد و نجات در اربعین حسینی ویژه خوزستان که با حضور ۵۰۰ امدادگر خوزستانی برگزار شد، اظهار کرد: در دوره توان افزایی عوامل عملیاتی طرح ملی اربعین مروری بر روند ارتباطات و مخابرات و مدیریت تجمعات انبوه و جمعیت‌های متحرک را با هدف تلاش برای داشتن اربعینی مناسب و بدون مشکل خواهیم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: طرح ملی امداد و نجات اربعین حسینی به میزبانی شهرستان آبادان و با حضور ۵۰۰ امدادگر خوزستانی آغاز شد که قرار است پس از گذراندن این دوره در مرزها مستقر شوند و به زائران اربعین خدمت رسانی کنند.

«امیرعباس نجفی» معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان در این مراسم بیان کرد: برگزاری حضوری این دوره باعث هم افزایی و افزایش سطح دانش عملی در دوران اربعین شده است.

وی گفت: در این دوره نحوه امداد و نجات بین شهری در اربعین، امداد و نجات در حوزه تصادفات جاده‌ای، اتفاقات و حوادث طبیعی و انسانی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.