اعزام ۲۵۰ پرستار برای خدمت به زائران اربعین حسینی از شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه راسخ، گفت: مجموعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز همگام با سایر داوطلبان جامعه پزشکی و پیراپزشکی کشور برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در پایگاه‌های درمانی مستقر در مسیر زوّار حرم حسینی به صورت داوطلبانه ارائه خدمت می‌کنند.

این مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی را افتخاری بزرگ برای مجموعه پرستاری دانشگاه دانست و افزود: آموزش پیشگیری از بیماری‌ها از محورهای فعالیت پرستاران در این سفر معنوی است که پرستاران آموزش‌های لازم را به زائران ارائه می‌دهند.

راسخ با بیان اینکه ارزشمندترین سرمایه دانشگاه نیروی انسانی آماده و فعال است، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از پرستاران به دلیل اعتقادات قلبی ویژه ای که به این آئین معنوی دارند، برای حضور در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: این پرستاران تا پایان مراسم اربعین حسینی به صورت داوطلبانه به زائران اربعین خدمات لازم را ارائه می‌دهند.