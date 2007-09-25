تکنیک اندازه گیری قدرت واکنش مولکولهای بیولوژیکی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنیک جدید دقیقا توانایی لازم و مورد نیاز برای استفاده در تحقیقات جدیدی است که سرفصل آن 15 سال پیش گشوده شد و هدف اصلی آن ترتیب بندی ژنوم انسانی است.

این تکنیک جدید "تداخل سنجی توزیع معکوس" نام داشته و دانشمندان در قالب استفاده از لیزری مشابه لیزری که در اسکن شماره سریال ها مورد استفاده قرار می گیرد، می توانند قدرت هر واکنش از این دست را اندازه گیری کنند، حتی اگر واکنش ها بسیار ضعیف باشند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، در حقیقت دانشمندان دانشگاه Vanderbilt در تنسی آمریکا نشان داده اند که این تکنیک جدید آن قدر حساس است که بتواند فرآیند چین خوردن پروتئین ها را شناسایی کند!

پروفسور "برون هوپ" محقق اصلی این پروژه که جرئیات آن در نشریه ساینس منتشر شده است، گفت: واکنش های مولکولی در حقیقت قلب زیست شناسی محسوب می شوند.

به گفته وی این پروژه که 12 سال به طول انجامیده است از آنجا مهم است که صنعت داروسازی جهان به واکنش های میان پروتئین ها و مولکولهای کوچک تر و یا جفت پروتئین ها و یا حتی واکنش میان DNA و RAN و حتی جفت مولکولهای DNA بستگی دارد، از این رو ارایه تکنیکی برای اندازه گیری قدرت این واکنش ها بسیار مهم است.