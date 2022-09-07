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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۴۹

در پستی توئیتری مطرح شد

نگاه ضرغامی به حضور زنان در کشتی با چوخه/کسی اعتراضی ندارد

نگاه ضرغامی به حضور زنان در کشتی با چوخه/کسی اعتراضی ندارد

وزیر میراث فرهنگی در صفحه مجازی خود درباره مراسم کشتی با چوخه نوشت که همیشه خانم ها در این مراسم حضور داشته اند و نه کسی اعتراضی کرده و نه مسئله امنیتی بوجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در صفحات مجازی خود در حاشیه سفرش به استان خراسان شمالی نوشت: دیروز اسفراین بودم. مراسم کشتی با چوخه آنان تا ۷۰ هزار نفر تماشاچی دارد.

همیشه هم خانم‌ها در آنجا حضور داشته اند. نه کسی اعتراضی داشته و نه مساله امنیتی بوجود آمده و نه فیفا و فیلا دخالت کرده اند. ایرانیان شادی و سرگرمی خانوادگی را خوب بلدند.

نگاه ضرغامی به حضور زنان در کشتی با چوخه/کسی اعتراضی ندارد

کشتی با چوخه که در میان کردهای خراسان رواج دارد، از تاریخچه کهنی برخوردار است و این ورزش بومی در بسیاری از مراسم محلی به خصوص جشن عروسی نیز رایج بوده‌است. کردهای خراسان از قدیم برای این کشتی اهمیت خاصی قائل بودند و در پرورش پهلوانان این رشته می‌کوشیدند. این کشتی به‌طور سنتی در مراسم عروسی ایام نوروز در روستاها برگزار می‌شد بعدها توسعه و رواج پیدا کرد.

کد مطلب 5584293
فاطمه کریمی

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