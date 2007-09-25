خیرین منطقه میاندورود مازندران یک میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کردند

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه میاندورود شهرستان ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش و پرورش میاندورود یک میلیارد و دویست میلیون تومان جذب مشارکت های مردمی داشته است.

خلیل خورشیدی اهداف بعثت پیامبران را تعلیم و تربیت انسانهای صالح دانست و خواستار توجه بیش از پیش تربیتی و سازنده معلمان شد.

رئیس آموزش و پرورش میاندورود افزود: در اسلام به اهمیت علم در ابعاد گوناگون آن تاکید شده است به گونه ای که دانش آموزی سن، جنس و مرز جغرافیایی نمی شناسد و همه ما موظف هستیم که بستر آموزش را برای همه مهیا کنیم.

وی اضافه کرد: اکنون که عصر دانایی و عصر انفجار اطلاعات است اگر تلاش نکنیم از قافله علم و دانش عقب می افتیم و دانش آموزان ما باید به علوم و تکنولوژی جدید و پیشرفته مجهز شوند.

خورشیدی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید آموزش و پرورش را متحول کنیم چرا که کشورهای صنعتی و پیشرفته، پیشرفت خود را مدیون آموزش و پرورش می دانند و آموزش و پرورش هم پیشرفت خود را مدیون مشارکت همه جانبه مردم می داند.

به گفته وی آموزش و پرورش یک دستگاه مصرف کننده نیست بلکه مولد است تولید آن نیروی انسانی ماهر و کارآمد و مبتکر است.

خورشیدی فلسفه تربیت را به فعل درآوردن استعدادهای نهفته و خدادادی دانش آموزان در یک بستر مناسب دانست و افزود: معاونت پرورشی باید بتواند هویت ملی و دینی دانش آموزان را حفظ کند.

منطقه میاندورود با 10 کیلومتر فاصله از شهر ساری ، از جمله مناطق مهم آموزشی در استان مازندران است.