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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۱

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای بوشهر:

ساعات کار بانوان متأهل شاغل در استان بوشهر کاهش یابد

ساعات کار بانوان متأهل شاغل در استان بوشهر کاهش یابد

بوشهر- رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: انتظار داریم ساعات کار بانوان متأهل شاغل در استان بوشهر کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی ظهر چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا اظهار داشت: ساعات کاری ادارات استان بوشهر بار دیگر تغییر کرده و شاهد افزایش ساعت کار هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص تحکیم بنیان خانواده خواستار کاهش ساعات کار بانوان متأهل شاغل در ادارات استان بوشهر هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: از استاندار بوشهر درخواست دارم تدبیری اتخاذ کنند که بانوان متأهل شاغل با توجه به اینکه علاوه بر کار اداری خود بایستی نقش کلیدی خود در تحکیم پیوند خانواده را ایفا کنند و در جهت رسیدگی به امور فرزندان خود ساعت کار آنها کاهش پیدا کند.

وی افزود: این موضوع در سایر استان‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم استاندار بوشهر با اتخاذ راهکاری آن را عملیاتی کند.

کد مطلب 5584310

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    نظرات

    • مادر شاغل IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 0
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      چرا فقط استان بوشهر !!! به نظرم دولت باید برای جبران تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان زن و مرد از جمله عائله مندی و حق اولاد و غیره با کاهش ساعات کاری بانوان متاهل عدالت را برقرار نماید و با اهمیت قایل شدن به نقش و مسئولیت بانوان در خانواده به تکلیف خود در حمایت معنوی از نهادخانواده عمل کند.
    • سمانه IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ما تا ساعت 3 سر کار هستیم و بچه کلاس اولی ساعت 12 و نیم با سرویس به خانه می رود.تا 3 گشنه است تا من به خانه برم.... خانواده ام واقعا تحکیم دارد و برای آوردن فرزند بعدی حتما اقدام خواهم کرد.....مطمین باشید جوانی جمعیت برایتان در راه خواهد بود....

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