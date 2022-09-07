ساعات کار بانوان متأهل شاغل در استان بوشهر کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی ظهر چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا اظهار داشت: ساعات کاری ادارات استان بوشهر بار دیگر تغییر کرده و شاهد افزایش ساعت کار هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص تحکیم بنیان خانواده خواستار کاهش ساعات کار بانوان متأهل شاغل در ادارات استان بوشهر هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: از استاندار بوشهر درخواست دارم تدبیری اتخاذ کنند که بانوان متأهل شاغل با توجه به اینکه علاوه بر کار اداری خود بایستی نقش کلیدی خود در تحکیم پیوند خانواده را ایفا کنند و در جهت رسیدگی به امور فرزندان خود ساعت کار آنها کاهش پیدا کند.

وی افزود: این موضوع در سایر استان‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم استاندار بوشهر با اتخاذ راهکاری آن را عملیاتی کند.