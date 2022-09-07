به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبدالهی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی زمین دانشگاه خوارزمی برای احداث دپوی قطار شهری کرج در محل استانداری البرز، اظهار داشت: چاره‌ای جز حل مشکل قطار شهری کرج نداریم، برای مدیران ارشد کشور هم این سوال ایجاد شده که چرا مترو کرج بعد از این همه سال به بهره برداری نمی‌رسد.

استاندار البرز ادامه داد: قطار شهری کرج مصوبه شورای عالی راه و شهرسازی دارد و همه وظیفه داریم برای تکمیل آن تلاش کنیم.

عبداللهی با اشاره به موضوع احداث دپوی قطار شهری کرج در اراضی دانشگاه خوارزمی، ادامه داد: مطمئن هستم مسئولان دانشگاه خوارزمی به حل مشکل مترو کمک خواهند کرد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: اطمینان دارم گره قطار شهری کرج به دست مدیران دلسوز دانشگاه باز خواهد شد. ما برای احداث دپوی مترو کرج هیچ گزینه‌ای جز زمین دانشگاه خوارزمی نداریم، اگر گزینه دومی وجود داشت به سراغ این گزینه می‌رفتیم.

وی تاکید کرد: هزاران میلیارد تومان از بیت المال در پروژه قطار شهری کرج بی استفاده مانده است از این رو انتظار می‌رود که مدیران مربوطه در حوزه‌های مدیریت شهری و اجرایی نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

عبداللهی با اشاره به مطالبه دانشجویان در خصوص راه اندازی ایستگاه مترو دانشگاه خوارزمی، گفت: احداث و راه اندازی این ایستگاه به منظور سهولت در تردد دانشجویان و استفاده عموم مردم در دستور کار قرار دارد.