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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۴

مدیرکل راهداری البرز:

جاده چالوس یکطرفه است/ ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال

جاده چالوس یکطرفه است/ ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل همه جا تا نساء و محدوده‌های گچسر و سیاه بیشه است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده‌های پل فردیس و مهرویلا بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های پایانه شهید کلانتری و پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا انتهای مسیر متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5584327

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