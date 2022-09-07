جاده چالوس یکطرفه است/ ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل همه جا تا نساء و محدوده‌های گچسر و سیاه بیشه است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده‌های پل فردیس و مهرویلا بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های پایانه شهید کلانتری و پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا انتهای مسیر متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.