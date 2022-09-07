به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ارجائی اظهار کرد: بی‌نظمی در امر حمل و نقل جاده‌ای، ایجاد بازار سیاه فروش بلیت، اختلال در امر جابه‌جایی مسافران اربعین حسینی (ع) قابل قبول نیست.

شهردار مشهد بیان کرد: هرچند مسئولیت حمل و نقل جاده‌ای و فروش بلیت اتوبوس با شهرداری نیست اما هرجا که برای مشهدی‌های عزیز و زائرین بارگاه منور امام هشتم (ع) مشکلی ایجاد شود، با تمام توان وارد خواهیم شد.

وی گفت: از معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به دلیل اقدام مؤثر ایشان در ساماندهی خروج زائرین امام حسین (ع) سپاسگزار هستیم.

ارجائی افزود: اختلال‌گران بدانند اگر رفتارشان را اصلاح نکنند، اتفاقی که دیشب رخ داد، تکرار خواهد شد و اتوبوس‌های درون شهری برای کمک به حمل‌ونقل جاده‌ای در اختیار دولت عزیز قرار خواهد گرفت.