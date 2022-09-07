محمدشریف زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم کاشان در حال حاضر تأسیس کارخانه سرب در این شهرستان است، اظهار داشت: باید به مخالفت مردم کاشان در مخالفت با احداث کارخانه سرب احترام گذاشت.

وی با بیان اینکه ما در قبال مردم مسئول هستیم، ابراز داشت: نباید اجازه بدهیم آرامش روانی شهروندان با موضوعاتی اینچنینی بهم ریخته شود.

فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اینکه سلامت مردم جز اولویت‌های سیاست‌های ما است، تصریح کرد: عدم احداث کارخانه سرب یکی از موضوعاتی است که برای بسیاری از شهروندان کاشانی مهم است و از ما این موضوع را مطالبه دارند.

وی افزود: با توجه به تمامی استعلامات اخذ شده از دستگاه‌های مربوطه در سطح شهرستان کاشان و استان اصفهان تاکنون هیچ موافقتی برای تأسیس و بهره برداری از این کارخانه اخذ نشده است.

زارعی با اشاره به اینکه موضع فرمانداری کاشان درباره این موضوع کاملاً شفاف و روشن است، تاکید کرد: دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود در سطح جامعه نشان‌دهنده مخالفت مردم با احداث این کارخانه است.

وی خاطرنشان کرد: درباره احداث کارخانه سرب جلسات مختلفی با حضور کارشناسان این موضوع و همچنین نمایندگان شرکت بهره بردار تشکیل شده است و توجیهات و بهره بردار نیز شنیده شده است که با توجه به عدم ارائه مستندات قانونی پلمب این کارخانه در شورای تأمین شهرستان کاشان مصوب و دستور آن توسط دادستان صادر شده است.