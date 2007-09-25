نمایشگاه علوم قرآنی در ساوجبلاغ گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 35 موسسه نشر آخرین انتشارات خود در زمینه علوم قرآنی، تاریخ، سیاست ، فلسفه و روانشناسی را در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

در بخش جنبی این نمایشگاه نیز 12 غرفه برای عرضه محصولات فرهنگی منظور شده است که انواع سی دی های مذهبی ، قرآن ، بازی های فکری و ... در آنها عرضه شده است.

همچنین آثار بیش از 10 تن از هنرمندان خوشنویس کرجی با همکاری انجمن خوشنویسان غرب استان تهران در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

نمایشگاه یاد شده به مدت 10 روز برای بازدید عموم علاقه مندان به طور یک سره دایر است.