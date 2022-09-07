اعلام آمادگی پارک های علم فناوری برای همکاری با مرکز نوآوری کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، امید رضایی فر مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونان فناوری پارک‎ های علم و فناوری کشور، با حضور سیامک بائی مدیر برنامه‎ ریزی و توسعه موسسه آموزشی علوم و فنون کیش از شرکت‎ های دانش ‎بنیان مستقر در این مرکز بازدید کردند.

مدیرکل پشتیبانی معاونت فناوری و نوآوری در بازدیدی که از این مرکز داشت با معرفی و ارائه محصولات چند شرکت دانش بنیان، در جریان روند فعالیت و امکانات به ویژه فضای اشتراکی این مجموعه قرار گرفت.

رضایی ‎فر با ابراز خرسندی از فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش، اظهار داشت: پارک‌های کشور در خصوص ارتقاء امکانات و تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در این مجموعه همکاری های همه جانبه با مرکز نوآوری کیش را خواهند داشت.

سیامک بائی مدیر برنامه‎ ریزی و توسعه موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، گفت: در این بازدید معرفی محصولات برخی از شرکت های مستقر در مرکز نوآوری کیش مورد توجه معاونان فناوری پارک‎ های علم و فناوری کشور قرار گرفت، این اقدام سبب شد ارتباطات خوبی میان شرکت ها و معاونان ایجاد شود.

وی در رابطه با رونمایی نخستین محصول شرکت کیمیای کیش "دستگاه آب شیرین کن" کشور، گفت: دستگاه آب شیرکن که توسط دانشمندان ایرانی ساخته شده و از محصولات تولید شده یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش است.

بائی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: پس از بازدید از فضای استودیو دیار تصویر سازان دیار کیش مستقر در این مرکز، پیگیر بودند تا نسبت به تولید یک سری محتواها در جزیره کیش اقدام کنند.

سیامک بائی با بیان این که فضای اشتراکی این مرکز مورد توجه ویژه بازدید کنندگان قرار گرفت، افزود: شرکت های دانش بنیان از شهرهای "مشهد، یزد و شیراز" درخواست اختصاص فضا برای استقرار در مرکز نوآوری شدند.

مرکزنوآوری جزیره کیش از سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده و هم اکنون با استقرار حدود ۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ به یکی از مهمترین مراکز فناوری جزیره زیبای کیش تبدیل شده است.