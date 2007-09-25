استقلال با حجازی به روزهای اوج برمی گردد / حضور مربی خارجی در استقلال صحت ندارد

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هماهنگی بیشتری در استقلال در حال شکل گیری است گفت: بازیکنان استقلال به لحاظ بدنی در حال رسیدن به فرم ایده آل هستند و انشاء الله در بازی های بعدی نمایش قابل توجه تری از خود نشان خواهند داد.

وی در خصوص سرمربیگری ناصرحجازی گفت: حداقل فرصتی که باید به یک مربی داده شود یک فصل است و باید به حجازی نیز چنین فرصتی داده شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت ناکامی های پی در پی استقلال حجازی عوض نمی شود گفت: شرایط خاص، شرایط خاص خود را دارد ولی من فکر می کنم استقلال با حجازی به روزهای اوج خود بازخواهد گشت.

فتح الله زاده حضور سرمربی خارجی در استقلال را تکذیب کرد و گفت: ما هیچ گزینه خارجی برای سرمربیگری استقلال در ذهنمان نیست.

وی افزود: حضور مربی خارجی در کسوت کمک مربی نیز در استقلال صحت ندارد مگراینکه ناصر خان خواهان حضور مربی خارجی در تیم باشد که آنگاه ما این موضوع را بررسی می کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد حضور علی آبادی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: مهندس علی آبادی احساس کرد که فوتبال ما درچند سال گذشته آسیب فراوانی دیده و کسی را می طلبد که قدرت داشته باشد و بتواند فوتبال کشور را زیر و رو کند.

فتح الله زاده کاندیداتوری رئیس سازمان تربیت بدنی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را کاملا قانونی دانست و گفت: حضور ایشان در این انتخابات هیچ منع قانونی ندارد و علی آبادی می تواند منشاء خدمات فراوانی برای فوتبال ایران باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کاندیداتوری علی آبادی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نشانگر فاقد صلاحیت بودن اهالی فوتبال نیست گفت: خیر، اهالی فوتبال فاقد صلاحیت نیستند اما بر اساس اساسنامه کسی که می خواهد عضو هیئت رئیسه باشد باید 10 رای از 74 رای مجمع را کسب کند تا بتواند کاندیدا شود. بنابراین هر کس بتواند این 10 رای را کسب کند می تواند در انتخابات شرکت کند.