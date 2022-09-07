ضرورت هماهنگی بیشتر در مرز خسروی برای تردد زوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آل‌صادق ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی انجام گرفت، اظهار کرد: مرز خسروی با هدف کاهش مراجعه کنندگان به سایر مرزهای کشور بازگشایی شد.

وی افزود: موج گرما زائران اربعین را آزار می‌دهد و باید شرایط مناسبی را تردد زوار اربعین در تمامی مرزها مهیا کنیم.

سفیر ایران در کشور عراق تصریح کرد: کودکان، سالمندان، افراد بیمار و بیماران خاص، زنان باردار طی روزهای گذشته اعلام شد که به علت گرما و شرایط سخت سفر اربعین از تردد به عراق در این ایام خودداری کنند.

آل‌صادق با اشاره به ازدحام امروز زوار اربعین در مرز خسروی، بیان کرد: ضرورت دارد بین بخش‌های ابتدایی، میانی و انتهایی مرز خسروی هماهنگی لازم بین مسئولان انتظامی و مرزبانی برای تردد زوار صورت گیرد تا از ازدحام افراد در نقطه صفر مرزی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: ایرانیان حتماً نسبت به دریافت مهر ورود و خروج از گیت مرزی اقدام کنند تا مشکلی برای آنها در کشور عراق ایجاد نشود.

سفیر ایران در کشور عراق خاطر نشان کرد: رعایت قوانین کشور عراق نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید توسط ایرانیان مورد توجه قرار گیرد.