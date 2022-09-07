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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۳

سفیر ایران در عراق مطرح کرد؛

ضرورت هماهنگی بیشتر در مرز خسروی برای تردد زوار

ضرورت هماهنگی بیشتر در مرز خسروی برای تردد زوار

کرمانشاه- سفیر ایران در کشور عراق با اشاره به اینکه باید شرایط تردد زوار فراهم شود، گفت: برای تردد آسان زوار در مرز خسروی باید هماهنگی مناسب بین مرزبانی و نیروی انتظامی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آل‌صادق ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی انجام گرفت، اظهار کرد: مرز خسروی با هدف کاهش مراجعه کنندگان به سایر مرزهای کشور بازگشایی شد.

وی افزود: موج گرما زائران اربعین را آزار می‌دهد و باید شرایط مناسبی را تردد زوار اربعین در تمامی مرزها مهیا کنیم.

سفیر ایران در کشور عراق تصریح کرد: کودکان، سالمندان، افراد بیمار و بیماران خاص، زنان باردار طی روزهای گذشته اعلام شد که به علت گرما و شرایط سخت سفر اربعین از تردد به عراق در این ایام خودداری کنند.

آل‌صادق با اشاره به ازدحام امروز زوار اربعین در مرز خسروی، بیان کرد: ضرورت دارد بین بخش‌های ابتدایی، میانی و انتهایی مرز خسروی هماهنگی لازم بین مسئولان انتظامی و مرزبانی برای تردد زوار صورت گیرد تا از ازدحام افراد در نقطه صفر مرزی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: ایرانیان حتماً نسبت به دریافت مهر ورود و خروج از گیت مرزی اقدام کنند تا مشکلی برای آنها در کشور عراق ایجاد نشود.

سفیر ایران در کشور عراق خاطر نشان کرد: رعایت قوانین کشور عراق نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید توسط ایرانیان مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5584359

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