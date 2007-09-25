40 فضای آزمایشگاهی و کلاس درس در دانشگاه الزهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دکتر زهرا مباشری رئیس دانشگاه الزهرا (س) صبح امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه و هفته دفاع مقدس از پروژه های دانشگاه الزهرا (س) که توسط شهرداری تهران تامین اعتبار شده است، بازدید کردند.

شهردار تهران نزدیک به 40 فضای مجزا با کاربردی هایی نظیر کلاس های درس، آزمایشگاه برای دانشجویان علوم پایه و کارگاه برای دانشجویان رشته های هنر دانشگاه الزهرا (س) را افتتاح کرد.

افتتاح ساختمان نوساز مهد کودک دانشگاه الزهرا (س) متعلق به فرزندان کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه پروژه دیگری است که امروز توسط شهردار تهران افتتاح شد.