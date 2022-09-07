برگرداندن ۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی نفت به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آئین بهره برداری از بزرگترین انبار مکانیزه کشور در برای اولین بار در خوزستان بیان کرد: این انبار با امکان ذخیره سازی کالا بدون فرسودگی و قابلیت بازیابی سریع آن در چندین سوله مجهز به عنوان شروع نسل نوع نظام انبارداری در حوزه سازمان اموال تملیکی کشور است.

وی با اشاره به اینکه اولین تحول در حوزه اموال تملیکی کشور در خوزستان محقق شده افزود: همچنین بزرگترین محموله با ارزش ذخیره شده در خوزستان، شامل یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو که سال‌ها در انتظار صدور حکم بودند با همکاری قوه قضائیه احکام آن‌ها صادر شد.

خاندوزی خبر داد: به زودی مزایده رسمی همگانی برای این خودروها برگزار می‌شود و همه مردم می‌توانند برای خرید این خودروها اقدام کنند.

وی، برگرداندن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی را که معادل مطالبات ۱۰ سال گذشته بوده از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: این مبلغ وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی دیگر هدف سفر به خوزستان را نشست با فعالان اقتصادی استان برای کمک به رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این استان عنوان کرد.