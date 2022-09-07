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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

روند کاهشی دمای هوای کرمانشاه از جمعه

روند کاهشی دمای هوای کرمانشاه از جمعه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از روند کاهشی دمای هوای کرمانشاه از روز جمعه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با پیش بینی پایداری هوای کرمانشاه، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر خواهد بود.

وی با اشاره به وزش باد به ویژه در نواحی غربی و شمالی استان کرمانشاه، ادامه داد: گاهی اوقات تشدید باد در منطقه علاوه بر گرد و خاک محلی، ممکن است با نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی استان نیز همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ از روز جمعه تا اواسط هفته آینده به آرامی روندی رو به کاهش می‌یابد.

کد مطلب 5584382

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