به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در دیدار «محمد شریف‌الدین»، رئیس دیوان عالی اندونزی، روابط دو کشور را دوستانه و رو به گسترش توصیف و با بیان اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با اندونزی در همه حوزه‌ها جدی است، تاکید کرد: سطح فعلی روابط فیمابین متناسب با ظرفیت‌های موجود در دو کشور نیست.



وی با بیان اینکه اراده ایران برای توسعه روابط با اندونزی در همه حوزه‌ها جدی است، اظهار داشت: روابط حسنه تهران-جاکارتا در حوزه‌های مختلف می‌تواند به توسعه همکاری‌های سازنده دو کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.



رئیس جمهور با اشاره به رویکرد فعال اندونزی در سازمان‌های بین‌المللی، تقویت همکاری‌های دو کشور در نهادها و مجامع بین‌المللی را به عنوان یکی از زمینه‌های همکاری فیمابین مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: امروز نظام سلطه به نام دفاع از حقوق انسان‌ها بزرگترین ظلم را به جهان و بخصوص ملت‌های مسلمان روا می‌دارد و موضع مشترک حقوق‌دانان آزاد دنیا در برابر این ظلم آشکار نظام سلطه می‌تواند در تغییر وضعیت حقوق بشر در جهان مؤثر واقع شود.



محمد شریف‌الدین رئیس دیوان عالی اندونزی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان و دیدار با آیت‌الله رئیسی، روابط دو کشور را دوستانه، صمیمی و رو به گسترش توصیف کرد.



رئیس دیوان عالی اندونزی با ابراز علاقمندی کشورش برای ارتقای سطح تعاملات دو کشور در حوزه‌های مختلف، خواهان همکاری و استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌های مرتبط با امور حقوقی و قضائی شد.