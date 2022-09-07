به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در نشست بررسی نقش عفاف و حجاب در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: رعایت مقررات شرعی و قانونی در جامعه اسلامی واجب و تخلف از آن جایز نیست و در آیات و روایات قرآن کریم، سیره اهل بیت (ع)، فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، فتوای علمای اسلام و وصیت نامه شهدا تاکید بسیار شده و در ضوابط قانونی نیز آمده و رعایت آن الزامی است.

وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب باید از طرح‌های موقت و موسمی پرهیز کنیم، زیرا اثرگذاری مدنظر را نخواهد داشت و رعایت این فریضه دینی مختص سنین خاصی نیست و باید در این حوزه حتی در مهد کودک‌ها نیز برنامه داشته باشیم و به فراخور سن آنها فرهنگ سازی صورت گیرد و باید از موانعی که دشمن در این خصوص ایجاد کرده عبور کنیم.

مقام ارشد قضائی استان در ادامه بیان داشت: دشمنان نظام می‌گویند که کشور ما قانون حجاب اجباری دارد، در صورتی که خود آنها قانون ممنوعیت حجاب را اجرا می‌کنند و گاهاً شاهد برخی از اقدامات تأسف بار آنها در راستای کشف حجاب اجباری هستیم، در صورتی که ادعای حجاب اختیاری دارند و حتی برای داشتن حجاب جریمه و مجازات درنظر گرفته‌اند، که این نشان از کینه توزی آنها با جامعه اسلامی دارد.

شعبانی همچنین تصریح کرد: دشمنان جلوگیری از گسترش دین مبین اسلام را در ترویج بی بند و باری و فحشاء دنبال می‌کنند و این جریان همچنان ادامه خواهد داشت. لذا باید همه تلاش کنیم تا جلوب برنامه‌ها، اقدامات و توطئه‌های آنها گرفته شود؛ زیرا اگر مسئله عفاف و حجاب رعایت نشود، بنیان خانواده اسلامی دچار فروپاشی می‌شود.

وی رعایت عفاف و حجاب را برای زنان و مردان جز مطالبات عمومی اعلام و اذعان داشت: در این حوزه صرفاً با صدور مصوبات در نشست نباید انتظار اثرگذاری لازم را داشته باشیم بلکه مستلزم اقدامات عملیاتی و اجرایی است. البته این موضوع فقط به اقدامات سلبی و برخوردی معطوف نمی‌شود، بلکه باید فرهنگ سازی صورت گیرد و با کار کارشناسی و برنامه‌های پیشگیرانه بتوانیم از ترویج بی بند و باری جلوگیری کنیم، تا رعایت عفاف و حجاب در باور جامعه نهادینه شود و نباید در این حوزه دچار افراط و تفریط شویم و می‌بایست بر اساس شرع و قانون عمل شود.

این مقام مسئول یادآور شد: در مصوبه عفاف و حجاب برای ۳۴ دستگاه و نهاد از سه قوه وظایفی احصاء و پیش بینی شده است و بدون شک اگر به این وظایف به درستی عمل شود، بسیاری از مسائل و مشکلات در این حوزه مرتفع خواهد شد و لازم است ابتدائاً برخی عملکردهای گذشته اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: کارگروه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب در دستگاه قضائی استان تشکیل می‌شود و اقدامات دستگاه‌ها به صورت استانی مورد رصد و ارزشیابی قرار می‌گیرد و مسئولان دستگاه‌های مختلف در این حوزه مسئولیت پذیر و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

گفتنی است این نشست با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، استاندار قزوین، رئیس کل دادگستری استان و دادستان قزوین، نماینده مردم شریف قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان و… برگزار شد.