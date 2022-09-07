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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۳

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه خبر داد؛

اعزام ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به مرز خسروی

اعزام ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به مرز خسروی

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از اعزام ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به مرز خسروی خبر داد.

فرهاد فرهودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام اربعین، اظهار کرد: اعزام تیم‌های امداد رسان خدمات شهری و اعزام تیم‌های عملیاتی به مرز خسروی و انجام بازدیدهای ایمنی از محل پارک خوردها، موکب‌ها و نیز محل اسکان زائران از جمله فعالیت‌های تیم‌های اعزامی آتش‌نشانی بوده است.

وی افزود: بازدیدهای ایمنی به منظور آگاهی بخشی برای رفع مشکلات موجود از طریق تیم‌های امدادی آتش‌نشانی در راستای جلوگیری از رخدادهای احتمالی و ناگوار در ایام اربعین صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون هیچگونه مشکلی از زمان شروع پیاده‌روی‌ها به جهت نیازمندی به آتش‌نشانی صورت نگرفته اما با این حال ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی با پنج نیروی آماده باش به شهرستان قصرشیرین اعزام شده‌اند.

فرهودی با اشاره به اینکه تیم اعزامی بین جاده‌ای در نظر گرفته نشده، ادامه داد: از ۲ دستگاه خودروی اعزام شده به نقطه صفر مرز خسروی یک دستگاه خودروی سنگین برای رسیدگی به حوادث و یک دستگاه خودروی سبک برای حمل نفرات در نظر گرفته شده است‌.

کد مطلب 5584413

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