باید با اقدامات فرهنگی جلوی پروژه نفوذ دشمن را بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در نشست بررسی نقش عفاف و حجاب در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی که ظهر چهارشنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در حوزه جهاد تبیین باید به آن توجه و تاکید ویژه شود، بحث نفوذ در مسائل فرهنگی است، که متأسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

وی افزود: رکن فرهنگی یکی از عوامل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دشمن نیز همین رکن را مورد هدف قرار داده است، تا از این طریق بتواند به پایه‌های مستحکم نظام ضربه بزند.

این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از برنامه‌های دشمن پروژه یاس و ناامیدی است، تا از این طریق نظام را ناکارآمد و اقدامات چهل ساله نظام را کمرنگ جلوه دهد و باید در این خصوص نیز با برنامه عمل شود.

دادستان مرکز استان همچنین تاکید کرد: نظام در بحث مبارزه با فساد سنگ تمام گذاشته است و این اقتدار نظام است، که با فساد مبارزه می‌شود و اطلاع رسانی هم می‌کند و همین موجب امیدواری در جامعه شده است و این پرسش پیش می‌آید که آیا دشمنان نظام تاکنون چه تعداد از فسادهای خود را آشکار و علنی کرده اند؟

رجبی با بیان اینکه باید با اقدامات فرهنگی و مقابله‌ای جلوی پروژه نفوذ دشمن را بگیریم، اظهار داشت: در بحث عفاف و حجاب پروژه نفوذ فرهنگی دشمن با برنامه ریزی دقیق در حال اجرا است و در این حوزه باید همه به یکدیگر کمک کنیم و نباید منتظر اقدامات سایرین بود، زیرا در آینده هیچکس از آسیب‌های آن مصون نخواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: طی روزهای اخیر دستگاه قضائی و انتظامی در بحث وضعیت آرایشگاه‌های زنانه استان ورود جدی داشت و در این راستا ۹ آرایشگاه زنانه پلمب شد و در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید، که مدیران آنها برای برخی آموزش‌ها در دوره‌هایی شرکت کرده اند، که توسط کشورهای متخاصم برگزار شده است تا در این حوزه فرهنگ غلط غربی را در کشور ما پیاده سازی کنند و این در راستای همان پروژه نفوذ است. البته این موضوع شامل آرایشگاه‌های مردانه نیز می‌شود که تحت رصد و نظارت قرار دارند.

حسین رجبی اذعان داشت: بانیان و متولیان امر فرهنگ وظیفه دارند در این حوزه هم نظارت کنند و هم اقدامات متناسب را در دستور کار قرار دهند و با برنامه‌های اثرگذار جلوی بسیاری از این مسائل ضد فرهنگی دشمن را بگیرند و به واقع در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن باید خاکریز فرهنگی با پیوست فرهنگی و تولید محتوا ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مجازات‌های پیش بینی شده برای ترویج فرهنگ بدحجابی نیز بازدارندگی لازم را ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد، البته ابتدائاً باید رویکردهای پیشگیرانه و فرهنگی در اولویت قرار گیرد و قطعاً در صورت هنجارشکنی توسط برخی افراد از اقدامات برخوردی نیز غافل نخواهیم شد.

گفتنی است این نشست با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، استاندار قزوین، رئیس کل دادگستری استان و دادستان قزوین، نماینده مردم شریف قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان و… برگزار شد.