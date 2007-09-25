برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا نقش مهمی در تنظیم بازار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: باید با بررسی نقاط ضعف و قوت نمایشگاه های برگزار شده ضمن رفع مشکلات در برگزاری نمایشگاه ها، کالاهای مناسب را با قیمت های منطقی به مردم عرضه کرد.



وی با اشاره به تاکید دولت در تامین نیازهای اساسی مردم به صورت مستقیم و قطع دست سودجویان عنوان کرد: دولت در این راستا سیاست ارتباط مستقیم به منظور تامین نیازهای مردم را در سرلوحه امورخود قرار داده و با برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، ضمن کاهش قیمت ها زمینه را برای جلوگیری سودجویان فراهم آورد که این موضوع رضایت مصرف کنندگان را درپی داشته است.



وی با اشاره به سیاست تمرکز زدایی دولت خاطرنشان کرد: دولت با این تدبیر می کوشد زمینه را برای خدمت بیشتر به مردم فراهم کند که برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا یکی از راه های تحقق این سیاست است.



معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن ماه رمضان به منظورحفظ تعادل قیمت دراقلام پر مصرف، تدابیری برای وارد نمودن برنج و روغن به استان اندیشه شده است که به زودی به بازارتزریق خواهد شد.



محمدرضا امامی افزود: تحولات مثبتی در زمینه برگزاری نمایشگاه ها در استان با تلاش سازمان بازرگانی و اصناف استان در ایجاد تعادل در بازار ایجاد شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی نیز گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و مجامع امورصنفی اراک، هم اینک آرامش نسبی در بازار وجود دارد که این موضوع در استان بی سابقه است.



سیاوش امینی افزود: در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مجموع 467 غرفه در استان به صورت مستقیم به مردم خدمات رسانی نمودند که از این تعداد 150 غرفه در اراک دایر شد که کالاهای خود را با تخفیف 15 تا 25 درصد به مردم ارائه کردند.



وی به استقبال بالای مردم ازاین نمایشگاه در اراک اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل قرار گرفتن نمایشگاه در داخل شهر و نیز قیمت مناسب کالاهای ارائه شده در آن، استقبال غیرمنتظره ای ازنمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در اراک صورت گرفت به گونه ای که برخی ازغرفه ها درمدت 10 روزبرپایی نمایشگاه بیش از 100 میلیون تومان فروش داشته اند.

امینی با بیا ن اینکه جز اولین استانهایی هستیم که بیش از 10 بار اعلام امادگی برای نمایشگاه را داشته تصریح کرد: با ایجاد نمایشگاه بسیاری از تخلفات جلوگیری می شود و هرج و مرج در حوزه بازار از بین خواهد رفت.

وی از اقدامات نظارتی سازمان بازرگانی را رسیدگی به شکایات مردم در خانه هایشان از طریق اینترنت عنوان کرد و افزود: همچنین به شکایات مردمی در تماسهای تلفنی پاسخ داده می شود و کشت مشترک با همکاری اداره تعزیرات، ناظران افتخاری فعال و اکیپ های بازرسی در خیابان ها کار نظارت و به شکایات مردمی را برعهده دارند.

امینی با بیان اینکه هزار و 752 پرنده تخلفات تشکیل شده اضافه کرد: 30 پرونده مربوط به کشت مشترک است و 325 مورد گزارشات مردمی و 165 مورد حضوری انجام شده است.

رئیس مجامع امور صنفی اراک نیز در این جلسه عنوان کرد: در نمایشگاه عرضه کالا در استان مرکزی 10 تن سیب زمینی، 10 تن پیاز و نیز مقادیر زیادی قند و شکر و روغن به نرخ تعادلی و زیر قیمت بازار به مردم عرضه شد.



علی جعفر محصولی افزود: رایگان بودن غرفه های عرضه شده به شرکت کنندگان در نمایشگاه و استفاده از تولید کنندگان اصلی در بخش های مختلف باعث افزایش کیفیت اجناس و کاهش قیمت ها شده که انتظارمی رود با حمایت بیشتر مسئولان با برپایی نمایشگاه های متنوع و مختلف شرایط برای خرید اجناس با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای مردم فراهم شود.