بزرگترین کارخانه فروش ساندویچ پانل در ایران کدام است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به طور کلی ساندویچ پانل‌ها دیوارهای از پیش ساخته شده‌ای هستند که آن‌ها را در صنعت ساخت و ساز به کار می‌برند. معمولاً ساندویچ پانل‌ها را از دو لایه سفت و سخت ساخته می‌شوند، این محصولات را در برخی مواقع پانل‌های عایق‌بندی ساختاری یا پانل‌های کامپوزیت هم نامیده شده و از محبوبیت زیادی برخوردارند.

ساندویچ پانل‌های دنیای ماموت وزن بسیار سبکی داشته و آن‌ها را برای ساخت سقف یا دیوارها مورد استفاده قرار می‌دهند. لایه‌های میانی به کار رفته در این محصولات عایق‌های خوبی بوده و باعث کاهش وزن ساندویچ پانل شده‌اند. با توجه به اهمیت و کارایی ساندویچ پانل‌ها امروز در این مطلب سعی داریم یکی از بهترین کارخانه‌های تولیدکننده این نوع از مصالح ساختمانی به نام کارخانه ماموت را به شما عزیزان معرفی کنیم.

آشنایی با ساندویچ پانل‌های ماموت

همانطور که در بالا هم گفته شد این محصولات دیوارهای از پیش ساخته شده‌ای هستند که در حال حاضر در ساخت و سازهای صنعتی به کار می‌روند. استفاده از ساندویچ پانل‌ها برای ساخت سازه‌های صنعتی تأثیر زیادی روی کاهش هزینه‌ها و سرعت ساخت سازها دارند. این مصالح برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ توسط بشر ابداع شدند، اما محبوبیت و فراگیری آن‌ها مربوط به دوره جنگ جهانی دوم است.

پس از جنگ جهانی دوم به دلیل تخریب ساختمان‌های مختلف سازمانی و سازه‌های صنعتی برای بازسازی آن‌ها از دیوارهای پیش ساخته کمک گرفته‌اند؛ از همین رو بعد از آن سال‌ها، مهندسین معماری از این محصولات برای ساخت ساختمان‌های صنعتی استفاده می‌کردند. در حال حاضر پانل ساندویچی‌های مدرن و پیشرفته‌ای تولید می‌شوند که می‌توان آن‌ها در مساحت‌های نامحدود با پیکربندی‌های مختلف و متفاوت مانند خم، یکپارچه، منحنی و مسطح مورد استفاده قرار داد.

لازم به ذکر است که در کارخانه ماموت ساندویچ پانل‌ها را با پوشش‌ها، رنگ‌ها و ضخامت‌های مختلفی تولید می‌کنند و حتی جزئیات لبه آن‌ها با توجه به عملکردشان متفاوت است. به طور کلی این مصالح مقاومت بالا، وزن پایین و قدرت ساختاری فوق‌العاده‌ای دارند، به علاوه می‌توان آن‌ها را عایق‌های خوبی برای صدا و حرارت دانست.

تاریخچه ساخت ساندویچ پانل در کارخانه ماموت

اگر شما در این زمینه پیش مطالعه داشته باشید حتماً می‌دانید که ماموت اولین سازنده ساندویچ پانل در ایران است. این تولیدکننده کادری حرفه‌ای و مجرب داشته و از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا برای ساخت محصولاتش استفاده می‌کند.

مواد اولیه‌ای که ماموت در ساخت محصولات خود به کار می‌برد از کیفیت فوق‌العاده‌ای بهره‌مند بوده؛ از همین رو هم می‌توان گفت محصولاتش از ایمنی و کیفیت بالایی برخوردارند. این کارخانه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ساندویچ پانل در ایران به شمار رفته و محصولات آن به علت برخورداری از کیفیت بالا به برخی از کشورهای خاور میانه و خلیج فارس صادر می‌شوند.

این تولیدکننده با تولید انبوه روزانه توانسته درصد قابل توجهی از نیازهای صنایع مختلف به این محصول را تأمین کرده و گام‌های مؤثری در زمینه تولید بهتر و بیشتر این محصولات بردارد. به جرأت می‌توان گفت در حال حاضر بزرگترین پروژه‌های ساندویچ پانل کشور در اختیار این تولیدکننده قرار دارد.

مشخصات ساندویچ پانل‌های شرکت ماموت

همانطور که در بالا هم به این مسأله اشاره کردیم، ساندویچ پانل‌های ماموت برای پوشش دیوارها و سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساندویچ پانل‌ها دارای دو لایه خارجی و یک هسته مرکزی هستند، معمولاً هسته مرکزی این محصولات را از متریال‌هایی چون پلی اورتان، اکس پی اس، پشم شیشه، پلی استایرن، پشم سنگ می‌سازند.

هسته مرکزی ساندویچ پانل بین دو لایه ورق فلزی مجزا که معمولاً از آلومینیوم، گالوانیزه یا آلوزینک ساخته شده‌اند، قرار می‌گیرند. ورق‌های پوششی ساندویچ پانل‌ها با توجه به کاربردی که دارند، انتخاب می‌شوند. اما به طور کلی این دیوارهای از پیش ساخته شده جزء بهترین مصالح ساختمانی در صنعت ساخت و ساز بوده و در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی در این عرصه به دست آورده‌اند. خواص و مزایای این مصالح باعث شده آن‌ها بهترین جایگزین برای مصالح ساختمانی سنتی باشند.

نصب ساندویچ پانل‌ها بسیار ساده و راحت بوده؛ از همین رو مهندسان ساختمان‌سازی ترجیح می‌دهند این دیوارها را به جای استفاده از مصالح سنتی و سنگین به کار ببرند. این دیوارهای از پیش آماده شده مقاومت و دوام بالایی داشته به همین علت هم به کارگیری ساندویچ پانل‌ها در ساخت ساختمان‌ها باعث طولانی شدن عمر مفید آن‌ها می‌شود.

کارایی ساندویچ پانل‌های شرکت ماموت

بهتر است بدانید این مصالح به راحتی قابلیت تعویض دارند، به عبارتی در صورت خرابی یا هر گونه مشکلی در ساندویچ پانل‌ها احتیاجی به تخریب کل سازه نبوده و تنها کافی است همان یکی را تعویض نمود. از مزایای دیگر این مصالح می‌توان به مقاومت بیشتر آن‌ها نسبت به مصالح سنتی در برابر عوامل محیطی مانند طوفان و زلزله اشاره کرد. لازم به ذکر است این محصولات را می‌توان برای ساخت سردخانه‌های متحرک و ثابت، کانکس‌ها، سال‌های ورزشی، سازه‌های صنعتی، اتاق عمل، لابراتوار، پوشش دیوار و سقف سوله و … مورد استفاده قرار داد.

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