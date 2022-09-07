آئین بدرقه ۲۰۰۰ خادم و زائر حسینی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا عصر چهارشنبه در حاشیه بدرقه خادمان و زائران اربعین با اظهار اینکه پیام همایش اربعین حسینی این است که اسلام زنده است، افزود: آنچه که از بین می‌رود، کفر و باطل است و اسلام هر روز بالنده‌تر در حلا پیمایش مسیر است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین حسینی نشانه تمدن بزرگ اسلامی است، افزود: همه باید کمک کنیم تا مراسم اربعین هرچه باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود زیرا نشان دهنده آن است که مردم در عرصه مسائل اجتماعی وتعظیم شعائر اسلامی در صحنه هستند.

وی با عنوان اینکه برای برپایی باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی تکلیف داریم، از فراهم سازی برای حضور آسان و رایگان دو هزار زائر اربعین حسینی خبر داد و گفت: این زائران در قالب ۵۷ کاروان از استان روانه کربلای معلی شدند.

سردار مسلمی از تلاش‌ها و حمایت‌های مسئولان استانی و شهرستانی تقدیر کرد.

سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه اعزام کاروان عاشورایی خاطره اعزام رزمندگان در دوران دفاع مقدس را تداعی و زنده می‌کند، افزود: کاروان عاشورایی به نمایندگی از مردم استان مسیر راهپیمایی اربعین حسینی را طی می‌کنند.

وی با اظهار اینکه راه کربلا را شهیدان گرانقدر به رهبری حضرت امام راحل باز کردند، افزود: طبق فرمایش حضرت امام راحل راه قدس از کربلا می‌گذرد و انشالله مسیر راهپیمایی کربلا به قدس منتهی خواهد شد.

به گزارش مهر ۹۲ هزار مازندران برای شرکت در راهپیمایی اربعین ثبت نام کردند.