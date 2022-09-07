به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ساوری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پاوه با بیان اینکه این شهرستان پایلوت اجرای طرح ویژه پیشگیری از وقوع طلاق خواهد شد، اظهار کرد: اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تیمی از کارشناسان از مرکز استان کرمانشاه به شهرستان پاوه عزیمت خواهند کرد و مسئولان این شهرستان را در اجرای این طرح کمک و یاری خواهند کرد.

مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: تمرکز اصلی طرح پایلوت پیشگیری از طلاق، متمرکز بر اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی است که طی این طرح آموزش‌های لازم پیش از ازدواج به زوجینی که قصد ازدواج دارند، داده خواهد شد.

ساوری گفت: امیدواریم اجرای این طرح باعث کاهش طلاق در شهرستان شود و در همین راستا نیاز به هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی است که به وظایف و تکالیف قانونی خود در این زمینه به نحو احسن عمل کنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوان این طرح را در سایر شهرستان‌ها و حتی در کشور اجرا شود، تصریح کرد: شهرستان پاوه در حوزه پیشگیری به عنوان نقطه پایلوت باید از همه ظرفیت‌های استانی و شهرستانی استفاده کند.

به گفته ساوری، در این حوزه باید بر سه موضوع اصلی کار شود و همین سه موضوع به عنوان مصوبه جلسه امروز قرار داده خواهد شد.

وی افزود: تقویت آموزش عمومی قبل از ازدواج، گسترش مهارت‌های زندگی با هدف تاب آوری اجتماعی در بین خانواده‌ها به ویژه در سال اول، شناسایی جامعه هدف برای کسانی که قصد ازدواج دارند و دوره‌های مستمر با تمرکز و اولویت بخشی به کسانی که احتمال آسیب بیشتری دارند، برگزار شود.