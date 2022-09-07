آژانس های هواپیمایی برای افزایش پروازهای اربعین از فارس تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با بیان اینکه زائرینی از استان‌های همجوار برای شرکت در رویداد عظیم اربعین حسینی به فارس آمده‌اند، گفت: با توجه به کمبود ظرفیت ناوگان هوایی درخواست خود را به سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش تعداد پروازها از ۲ پرواز به ۴ پرواز در هفته در ایام اربعین اعلام کرده ایم.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این حوزه ورود کرده‌اند و دو پرواز از شیراز آماده اعزام زائران است و ضرورت دارد آژانس‌های مسافرتی در کمترین زمان ممکن در این زمینه همکاری کنند.

قائم مقام استاندار فارس در شورای عالی زیارت افزود: در طول سال‌های گذشته بخش زیادی از مسافرین شرکت‌های هواپیمایی توسط استان فارس تأمین شده و امروز نوبت آن است که این شرکت‌های هوایی ظرفیت خود را پای کار زائرین استان فارس و آژانس‌های مسافرتی استان بیاورند.

معاون استاندار فارس اظهار کرد: آژانس‌ها با برگزاری تعامل با ایرلاین‌ها می‌توانند زمینه چارتر کردن پروازها را فراهم کرده و دو پرواز برای رفت و سه پرواز نیز برای برگشت فراهم نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری آژانس‌های مسافرتی فراهم آوردن امکانات و تسهیل سفر برای مسافران است، اظهار کرد: با این رویکرد آژانس‌های مسافرتی در حوزه زیارت و برگزاری کنگره عظیم اربعین نقش و سهم خود را به زائرین و علاقه مندان خواندن عصمت و طهارت علیهم السلام ادا خواهند کرد.

وی افزود: از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز انتظار می‌رود با راهبری و بهره‌گیری از ظرفیت تعاملی آژانس‌های مسافرتی با شرکت‌های هواپیمایی در این موضوع سرعت عمل بخرج دهند.