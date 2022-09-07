کشف و ضبط ۱۲۵ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ابراهیمی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد اظهار کرد: کمپ ماده ۱۶ یک کمپ نوپا است که لازم است مسائل مرتبط با آن به خوبی پیگیری و بررسی شود چراکه امکان نگهداری معتادین، بیشتر از یک ساعت در نیروی انتظامی وجود ندارد و در نهایت ما باید معتادین را به کمپ معرفی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین بیان کرد: از سوی دیگر ممکن است پزشک در تمام ساعات در مجموعه وجود نداشته باشد یا در طی این ساعات برای معتادین دستگیر شده اتفاقی بیفتد که در این صورت نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد.

وی افزود: طبق آمار موجود در سطح کل کشور، کاهش ۴۰ درصدی و در سطح استان کاهش ۴۷ درصدی کشفیات مواد مخدر ثبت شده که علت این مسئله به کنترل جدی از سوی مرزها برمی‌گردد.

این مسئول ابراز کرد: ورود پلیس به مرزها سبب شد تا بحث قاچاق در بدو ورود مورد مقابله قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه آیتم‌های مقابله با مواد مخدر در بحث خام فروشی فعال است ادامه داد: در سال جاری ۱۲۵ کیلوگرم شیشه ضبط شد. قیمت این مواد بسیار خطرناک که در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول تاکید کرد: حدود یک کیلو و نیم شیشه و مواد مخدر در شهر قزوین کشف شد که افراد علاوه بر سلاح سرد سلاح گرم نیز به همراه داشتند توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند و در این میان این خواست خداوند بود که در طی مأموریت نیروهای انتظامی مجروح یا شهید نشدند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲ هزار و ۸۴۴ پرونده قضائی تشکیل، ۱۰ هزار و ۳۴ طرح از جمله طرح‌های پاکسازی، آموزشی، جمع‌آوری معتادین انجام شد که طی آن هزار و ۴۲۰ متهم دستگیر و ۹۳۶ بوته شاهدانه که به لحاظ قیمت و مصرف در بین جوانان در حال مصرف است کشف شد.

این مسئول در پایان با بیان اینکه بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۳۱ عدد انواع قرص‌های روان‌گردان کشف شده است، گفت: ۷۹ خودرو و موتور سیکلت با هزینه بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان در رابطه با قاچاق مواد مخدر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بودند ضبط شد