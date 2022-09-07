مدیران استان مرکزی بدون هماهنگی و تعیین جانشین ازاستان خارج نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: حرکت زائران اربعین حسینی به سمت مناطق مرزی از چند روز گذشته آغاز شده است و استان مرکزی نیز به عنوان یکی از استان‌های پرتردد در مسیر این زائران قرار دارد؛ بنابراین حضور مدیران استان در محل خدمت خود برای برنامه ریزی و میزبانی از زائران ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مدیرانی که عازم عتبات عالیات هستند بدون هماهنگی با استانداری و تعیین جانشین از استان خارج نشوند، چرا که استان مرکزی میزبان تعداد زیادی از زائران حسینی است و باید آمادگی لازم برای خدمت رسانی و مدیریت شرایط موجود در استان وجود داشته باشد.

۵۲ موکب استان مرکزی در عراق به زائران حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند

استاندار مرکزی بیان کرد: تا کنون ۵۲ موکب از استان مرکزی در عراق و ۶۰ موکب هم در استان مرکزی در مسیرهای ترددی زائرین برپا شده‌اند که ۲۰ موکب از موکب‌های برجسته به شمار می‌روند و آماده خدمت رسانی هستند.

مخلص الائمه کمبود آب را یکی مهمترین چالش استان مرکزی دانست و گفت: در میانه دهه ۸۰ که کشور مشکلات عدیده‌ای روبرو بود با خشکسالی گسترده‌ای کشور مواجه شدیم، در استان مرکزی سال گذشته ۱۵۷ روستای استان با تنش آبی و آب شرب مواجه بودند که با وجود اینکه افزایش ذخایر آبی و سدها وجود نداشت این تعداد به حدود ۹۴ روستا رسیده است.

وی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی تصریح کرد: تأمین و ساخت مسکن یکی از شعارها و برنامه جدی دولت سیزدهم است و در همین راستا بزرگ‌ترین طرح یکپارچه مسکن ملی در شهر اراک در حال اجرا است.

تأخیری پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک جبران می‌شود

وی افزود: تأخیری در پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک وجود دارد که از هفته گذشته اقدامات گسترده‌ای برای جبران آن و تسریع روند عملیات اجرایی پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: تلاش مدیریت استان در راستای تقویت اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان دولتمردان و مردم است و طرح رایحه خدمت که با هدف تحقق این مهم در دستور کار دولت قرار گرفته است که باید در تمام دستگاه‌ها جدی گرفته شود.

مخلص الائمه تصریح کرد: خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه و مملو از فساد یکی از مشکلات جدی کشور است و پیامدها و مشکلاتی به واسطه خصوصی سازی بی ضابطه در دهه گذشته در استان مرکزی ایجاد شده که آسیب‌هایی به تولید وارد کرده است امیدواریم تدبیر ویژه ای بر ای رفع این مشکلات اندیشیده شود.

قانون معدن جوابگوی مشکلات مردم نیست

استاندار مرکزی بیان کرد: باید تلاش مجدانه از سوی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش فساد و دغدغه مردم به عنوان حقوق مالکانه معادن بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد چرا که مشکلات زیادی در حوزه معدن وجود دارد و در واقع قانون معدن، قانون معدن‌کاران است و جوابگوی مشکلات مردم نیست.

مخلص الائمه خاطر نشان کرد: استان مرکزی دارای موقوفات زیادی است و برخی از بزرگترین واقفان تاریخ معاصر کشور متعلق به این استان هستند که این مهم مسائلی را ایجاد کرده که حل آن نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی است چرا که بحث موقوفات در استان، دغدغه مردم به ویژه در روستاها است.

گفتنی است در پایان این جلسه با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استاندار مرکزی و جمعی از مدیران و مسئولان از پوستر «راه حسین، راه نجات است تا ابد» رونمایی شد.