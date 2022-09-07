دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و اثرگذاری در اذهان جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر چهار شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه در طول تاریخ خون‌های بسیاری ریخته شده تا دین و نظام اسلامی پابرجا بماند، اظهار کرد: امروز هم که دشمن از جنگ ناامید شده، به دنبال تأثیر در فکر جوانان با ایجاد تفرقه‌ها و تبلیغ در فضای مجازی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: کسی که امروز باید خالصانه در میدان نبرد حق و باطل باشد، شب و روز نشناسد، دنبال تشکر دیگران نباشد فقط طلبه است.

امام جمعه بجنورد به بحث جایگاه علما در نشر و گسترش دین مبین اسلام پرداخت و افزود: زندگی بدون دین، ارزش‌های آسمانی و دستورات تربیتی الهی معنا ندارد.

وی با اشاره به اینکه غنای مذهب تشیع بیشتر از مذاهب دیگر است، گفت: بعد از اتمام دوران عصمت، ۴۰۰ منبع جمع شده بود و کار و فعالیت علما آغاز شد.

حجت الاسلام نوری بابیان اینکه تلاش‌های علما و بزرگان از گذشته تا زمان معاصر ادامه یافته و امام خمینی (ره) با بهره از تمام ذخایر موجود، گامی عملی برای تشکیل حکومت برداشت، بیان کرد: ایشان نظریه مهم ولایت فقیه را مطرح و تفسیر کردند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: شبکه‌ی علما، شبکه محترمی است که در طول تاریخ خودبه‌خود جاافتاده و باوجود اختلاف‌نظرهای علمی تاکنون باقی‌مانده و از بین نرفته است؛ اما اکنون زمانی است که باید مطالبی که در طول تاریخ نوشته شده در دل جامعه پیاده شود و اقتصاد و سیاست دینی در جامعه عملیاتی شود.