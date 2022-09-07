برخورد قضایی با متخلفان استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه عصر چهارشنبه در شورای استاندارد استان فارس بیان کرد: بنیان وجودی سازمان استاندارد به این علت بنا شده است که حق ایمنی، سلامت، محیط زیست و کیفیت زندگی مطلوب حفظ گردد.

وی ادامه داد: از دستاوردهای که استاندارد به همراه خواهد داشت می‌توان به کارایی و اثر بخشی در بهره وری اشاره کرد این در حالی است که در ماده ۱۶ قانون اشاره شده که صدور کلیه مجوزات پیوست استاندارد داشته باشد که این رویه در تمام دستگاه‌های اجرایی باید انجام گیرد.

اسلام پناه عنوان کرد: ترک فعل‌های مقررات فنی به صورت مستقیم به دادستانی ارجاع دهید هر دستگاهی که خللی در تولید و خدمت ایجاد می‌کند باید برخورد شود و این خط قرمز ما است.

رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر تفویض اختیار به مدیران استانی گفت: هر کس مرز خدمت را رعایت نکند باید برخورد شود؛ هر موضوعی که قابل اجرایی شدن در استان دارد و پایلوت شود می‌توانیم به سطح ملی تعمیم دهیم.